زوران يعترف: الهلال لم يقدم مستوى كبير في الشوط الثاني
أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال، أن الزعيم استحق الثلاث نقاط من الفيصلي، رغم عدم تقديم مستوى كبير في الشوط الثاني.
وقال ” زوران ” : ” استحقينا الثلاث نقاط، قدمنا شوط أول مميز، لكننا لم نسجل سوى هدف واحد، لذلك عاد الفيصلي من كرة ثابتة، قبل أن نجدد تقدمنا ” .
وأضاف : ” درسنا الفيصلي جيدًا حيث نقاط قوته وضعفه، ديجينك قدم مباراة رائعة للحد من خطورة لاعبيهم ” ، متابعًا : ” بدنيًا لم يكن باستطاعته إكمال المباراة بحكم غيابه عن المباراة السابقة للإصابة ” .
وتابع : ” صحيح لم نقدم مستوى كبير في الشوط الثاني، لعدة ظروف منها عدم جاهزية الثلاثي ” كاريلو وكنو وجوفينكو ” البدنية بشكل كامل ” .
واختتم : ” جماهير الهلال مختلفين بدعمهم وحضورهم، بدليل حصولهم على عدد من الجوائز، عملنا هو لإسعادهم ” .
وفاز الهلال على الفيصلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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