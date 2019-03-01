زوران يعترف: الهلال لم يقدم مستوى كبير في الشوط الثاني

ماجد محمد(صدى):

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال، أن الزعيم استحق الثلاث نقاط من الفيصلي، رغم عدم تقديم مستوى كبير في الشوط الثاني.

وقال ” زوران ” : ” استحقينا الثلاث نقاط، قدمنا شوط أول مميز، لكننا لم نسجل سوى هدف واحد، لذلك عاد الفيصلي من كرة ثابتة، قبل أن نجدد تقدمنا ” .

وأضاف : ” درسنا الفيصلي جيدًا حيث نقاط قوته وضعفه، ديجينك قدم مباراة رائعة للحد من خطورة لاعبيهم ” ، متابعًا : ” بدنيًا لم يكن باستطاعته إكمال المباراة بحكم غيابه عن المباراة السابقة للإصابة ” .

وتابع : ” صحيح لم نقدم مستوى كبير في الشوط الثاني، لعدة ظروف منها عدم جاهزية الثلاثي ” كاريلو وكنو وجوفينكو ” البدنية بشكل كامل ” .

واختتم : ” جماهير الهلال مختلفين بدعمهم وحضورهم، بدليل حصولهم على عدد من الجوائز، عملنا هو لإسعادهم ” .

وفاز الهلال على الفيصلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.