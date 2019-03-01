مواطنة تهوى النجارة وتبهر الجميع بإبداعها في صنع الأعمال الخشبية

علي القحطاني(صدى):

أبهرت المواطنة أمل نازح عسيري، الجميع بما حققته من إبداع و حرفية عالية في صنع الأعمال الخشبية.

واستغنت أمل عن الاستعانة بالعمالة في مزرعتها بأبها، وبدأت اكتشاف هوايتها عندما قامت بصنع بيت للكلب بفناء المزرعة، وحاز على إعجاب أختها التي شجعتها على صنع المزيد من الأعمال الخشبية .

وقالت أمل خلال استضافتها في برنامج ” في أسبوع ” على قناة mbc، إنها تهوى النجارة والتعامل مع الأخشاب لأنها أشياء طبيعة كلها تأتي من الطبيعة، وتقوم بصنع أكواخ خشبية بحرفية عالية لا تكاد تصدق أنها صنعتها من دقة تفاصيلها و إتقانها .

وأكدت أمل على استعدادها التام لتدريب الفتيات والشباب على تعلم تلك الحرفة .