حمزة بن لادن يعيش في إيران تحت حماية قادة الحرس الثوري

طلال الضوي(صدى):

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، يعيش مع بعض أفراد عائلته في إيران، ويخضع لحماية قادة بالحرس الثوري الإيراني.

جاء ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، عن مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة بن لادن.

وقالت الخارجية الأمريكية إن حمزة بن لادن أحد القادة البارزين لتنظيم القاعدة، مشيرة إلى أنها تسعى للحصول على أي معلومات تخصه أو تخص موقعه الحالي.