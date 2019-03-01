بالفيديو والصور.. جيوفينكو يقود الهلال للفوز على الفيصلي

ماجد محمد - تصوير: محمد السعران(صدى):

نجح نادي الهلال، في خطف فوز ثمين، أمام الفيصلي، إذ انتهت المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفين لهدف.

و أحرز الإيطالي سيباستيان جيوفينكو الهدف الأول للهلال في الدقيقة 18، قبل أن يعادل إيغور روسي برانكو النتيجة لصالح الفيصلي بهدف في الدقيقة 49.

وعاد جيوفينكو ليحرز الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة في الدقيقة 79، ليضع الهلال في المقدمة مرة أخرى، فيما شهد اللقاء طرد لاعب الهلال ياسر الشهراني في الوقت القاتل.

وواصل الهلال تصدره لجدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 30 نقطة في المركز الثامن.