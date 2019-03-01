الأرصاد تحذر أهالي نجران من العاصفة الترابية

نايف السالم(صدى):

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سكان منطقة نجران من العاصفة الترابية، تحديد في ” الخرخير – شرورة ” .

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس من الساعة التاسعة والنصف وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، ستكون عبارة عن ” انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية ” .

وكان خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، قد قال إن الغبار المتوقع من العاصفة الترابية سيكون من خفيف إلى شبه كثيف في بعض الأجزاء، ومتوقع أن تكون المنطقة الواقعة بين الرياض والشرقية وحفر الباطن والصمان ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تحت وطأة العاصفة، اليوم الجمعة.