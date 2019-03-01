استئناف تشغيل الرحلات بين المملكة وباكستان

نايف السالم(صدى):

أعلنت الخطوط السعودية، عن استئناف تشغيل الرحلات بين المملكة وثلاث وجهات في باكستان.

وقالت في بيان لها: ” ضيوفنا الأعزاء: نود أن نلفت عنايتكم أنه قد تم عصر اليوم الجمعة الأول من مارس استئناف تشغيل الرحلات بين المملكة وثلاث وجهات في باكستان وهي اسلام اباد وكراتشي وبيشاور ” .

وأضافت : ” وسيتم استئناف تشغيل رحلاتنا المتجهة إلى لاهور ومالطان اعتباراً من الإثنين المقبل الرابع من مارس ” .

وكانت قد قالت يوم 27 فبراير الماضي : ” تلفت الخطوط السعودية عناية ضيوفها الكرام، إلى أنه نظراً لإغلاق الأجواء في جمهورية باكستان، فقد تقرّر تعليق جميع الرحلات بين المملكة وباكستان حتى رفع إغلاق الأجواء ” .

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