قائد آرسنال: ليفربول سيفوز بالدوري في حال قدم ” صلاح ” أفضل مستوياته

ماجد محمد(صدى):

أكد مارتن كيون، قائد آرسنال السابق، بأن المصري محمد صلاح إذا قدم أفضل مستوياته، فسيكون ليفربول هو المرشح الأول للفوز بالدوري.

وتابع كيون أن يورجن كلوب يحاول استعادة مستوى صلاح الذي ظهر به نهاية الموسم الماضي، لكنه خائف بعض الشيء من تعرضه لإصابة قوية، كالتي واجهته في نهائي دوري الأبطال أمام ريال مديد.

وأضاف بأن أفضل مركز لمحمد صلاح هو الجناح الأيمن، مع دخوله إلى عمق الملعب من أجل المراوغة والتسديد، لذلك يصعب إيقافه بالنسبة لأي مدافع عندما يكون في قمة حالته الفنية والبدنية.