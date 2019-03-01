مرسيدس جي ال سي 2020 المحدثة تكشف نفسها رسمياً

أميرة خالد(صدى):

انكشفت رسمياً مرسيدس GLC 2020 المحدّثة “ فيس ليفت ” ، وذلك قبل ظهورها خلال الأسبوع المقبل في معرض جنيف للسيارات 2019.

وتماماً كما توقعنا، ليس لدى GLC 2020 تغييرات جذرية مقارنة بالموديل السابق، حيث عناصر تصميمها مأخوذة من شقيقتها الكبيرة GLE، وذلك يظهر في الشبك الفضي ذو الشكل الأفقي الثنائي، كذلك فإن خطوط شخصيتيهما متماثلة مع وجود مصد أمامي يشبه GLA، في حين أن المصابيح الأمامية مختلفة مدمج بها إضاءة نهارية LED.

لا توجد تغييرات تذكر في جوانب الـ SUV، لكن الخلفية حازت على تغييرات ملحوظة بينها المصابيح الخلفية المختلف تصميمها والعجلات الجديدة.

اكتسبت داخلية GLC 2020 تغييرات كبيرة، حيث تتوفر قياسياً بنظام المعلومات الترفيهية MBUX التي يمكن التحكم فيها عبر الإيماء والأوامر الصوتية، وبإمكان العملاء الحصول على عدادات قياسات رقمية بالكامل 12.3 إنش وشاشة لمسية 10.25 إنش، بالإضافة إلى مقود متعدد الوظائف ولوحة لمسية متعددة الوظائف في الكونسول الوسطي.

ستطرح السيارة الألمانية قياسياً بمحرك تيربو 2 لتر 4 سلندر قوة 255 حصان وعزم دوران 370 نيوتن متر يدعمه موتور كهربائي صغير يحسّن استجابة الإشعال، يقلل صرفية البنزين، كما يضيف عزم دوران 150 نيوتن متر عند الحاجة.

قامت مرسيدس أيضاً بتزويد GLC 2020 بمميزات سلامة بينها مثبت سرعة متكيّف، مقود متكيّف، مساعد البقاء في الحارة، الكشف عن النقاط العمياء وغيره.

هذا وستطرح مرسيدس GLC 2020 في أسواق الخليج نهاية العام الجاري، على أن تكشف أسعارها في وقت لاحق.