طريقة الحصول على دعم المكيفات

علي القحطاني(صدى):

أكد حساب المواطن أن مبادرة التكييف تهدف إلى مساعدة المواطنين في شراء مكيفات ذات كفاءة عالية بأسعار مخفضة.

وجاء ذلك على استفسار أحد المواطنين سائلًا: ” كيف احصل على دعم المكيفات تحققت من الأهلية استحق اثنين كيف الطريقة فالحصول عليها. ”

ورد الحساب قائلًا: ” أهلا بك، تهدف مبادرة التكييف إلى مساعدة المواطنين في شراء مكيفات ذات كفاءة عالية بأسعار مخفضة يمكنك زيارة الموقع الرسمي للتأكد من استحقاقك و معرفة منافذ البيع من خلال هنـــا نسعد بخدمتك. أو التواصل مع مركز الإتصال الموحد 920024322، نسعد بخدمتك. “