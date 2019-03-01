طريقة الحصول على دعم المكيفات
أكد حساب المواطن أن مبادرة التكييف تهدف إلى مساعدة المواطنين في شراء مكيفات ذات كفاءة عالية بأسعار مخفضة.
وجاء ذلك على استفسار أحد المواطنين سائلًا: ” كيف احصل على دعم المكيفات تحققت من الأهلية استحق اثنين كيف الطريقة فالحصول عليها. ”
ورد الحساب قائلًا: ” أهلا بك، تهدف مبادرة التكييف إلى مساعدة المواطنين في شراء مكيفات ذات كفاءة عالية بأسعار مخفضة يمكنك زيارة الموقع الرسمي للتأكد من استحقاقك و معرفة منافذ البيع من خلال هنـــا نسعد بخدمتك. أو التواصل مع مركز الإتصال الموحد 920024322، نسعد بخدمتك. “
خالــــــــــــــــد[ عدد التعليقات: 960 ] نشر منذ 24 دقيقة
يضحكون على الناس اول شئ رح للمحلات المذكوره وشوف المكيف واسال عن قيمته ولا تقول انك على حساب المواطن وشوف كم القيمه وبعد يومين ارجع لهم وقل لم مبادرت حساب المواطن وشف القيمه نفسها لا تخفيض ولا م يحزنون كله كذب