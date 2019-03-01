امرأة تدعي وجود جن عليها وتمارس الزنا أمام زوجها

القاهرة(صدى):

تقدم زوج، في مصر، ببلاغ يتهم فيه زوجته وسائق ” توكتوك ” ، بوجود علاقة آثمة وغير مشروعة بينهما.

وقال العامل في بلاغه أن سائق التوكتوك أوهمه بأن زوجته مريضة وعليها جن، وأنه شيخ وسوف يعالجها، ثم حضر إلى المنزل بصحبتها ومارسا الزنا معًا وكانا يعطيانه مياه يشربها بحجة العلاج لكونه مريض هو الآخر.

وتابع العامل في بلاغه عن أن المتهم أوهمه أيضًا بأن منزله تحته آثار ويستطيع إخراجها، وبناء على ذلك مارس الجنس معها برغبتها في فراش منزله، ولم يكتف بذلك بل اعتدي بالضرب عليه واهمًا إياه بمعالجته لكونه مريض ما أدى إلى إصابته بعدة إصابات.

وكشفت التحقيقات عن وجود علاقة آثمة بين المتهمين، وتم إثبات صحة أقوال الزوج.