أمر ملكي بالموافقة على إسقاط الجنسية عن حمزة أسامة بن لادن

نايف السالم(صدى):

صدر أمرًا ملكيًا، بالموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة أسامة بن لادن.

وأعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بأنه صدر الأمر الملكي الكريم رقم (15690) وتاريخ 21/ 3/ 1440هـ، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن (حمزة أسامة محمد بن لادن) من السجلات الرسمية، وللإحاطة بذلك جرى نشره في صحيفة ” أم القرى ” .

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أعلنت، الخميس، عن مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة، ابن زعيم تنظيم القاعدة السابق.

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