بالفيديو.. استخدام صمغ للصق اللحوم في مطاعم بجدة والرياض

نايف السالم(صدى):

‏ تستخدم بعض المطاعم في المملكة مادة ” الصمغ ” للصق لحوم مخالفة ببعضها؛ لصنع ” الستيك. ”

وكشف الأمر كاميرات برنامج ” ما لم تر ” ، الذي يُبث على قناة mbc ، أمس الخميس، أثناء مداهمة عدد من المواقع في مدينتيْ الرياض وجدة، بالتعاون مع الجهات المختصة.‏

وعرض البرنامج لقطات مثيرة ومفاجئة للعاملين في تلك الأسواق الممتلئة باللحوم مجهولة المصدر؛ وفق الحلقة، وفي سوق ” تعمير ” بمنطقة الرياض، توالت المفاجآت في طريقة نقل بدائية بعربات بلا تبريد، ولحوم محاطة بالذباب، وتوزع على معظم مطاعم الرياض بأسوأ معايير النظافة، وتُشترى بـ15 ريالاً للكيلو وتباع بأكثر من120 ريالاً لدى المطاعم.

وتساءل مقدم برنامج ” ما لم تر ” إبراهيم الفرحان، عن رقابة اللحوم التي تباع في محلات المشويات؛ مشيراً إلى أن العاملين في سوق تعمير يبيعون للناس لحوماً لا يعرفون مصادرها، مصيفًا: ” أنا الآن متواجد في أحد مواقع حفظ اللحوم، ودرجة الحرارة عالية؛ الأمر الذي سيعمل على فساد اللحوم. ”

كما انتقل فريق برنامج ” ما لم تر ” إلى مداهمة من هيئة الغذاء والدواء لأحد مصانع اللحوم بالرياض، وكانت النتيجة ضبط عدد من المخالفات الموجودة، مع مواصلة فريق البرنامج تحقيقاته الاستقصائية عن اللحوم الفاسدة، ومجهولة المصدر، وينتقل إلى مدينة جدة؛ حيث ترصد أمانة محافظة جدة مخالفات أحد أشهر مطاعم المشويات؛ بسبب عدم استخدام الطريقة الصحيحة لإذابة اللحوم المجمدة، ‏كما تم رصد مخالفات في طريقة الحفظ الصحيحة للحوم، ونظافة مكان التخزين في أحد المطاعم في جدة.