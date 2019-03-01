آل الشيخ: دراسة لإصدار ترخيص أول معهد للموسيقى قريبًا

أميرة خالد(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن اللجنة الفنية التابعة للهيئة العامة للثقافة تدرس إصدار ترخيص معهد موسيقي في المملكة قريباً.

جاء ذلك في نهاية حفل تكريم الفنان الراحل أبو بكر سالم، مساء أمس الخميس، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، والذي شهد عودة الفنان الراحل على المسرح بتقنية ” الهولوغرام ” .

يذكر أن ” آل الشيخ ” كان قد أعلن في يناير الماضي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد لإعلان إستراتيجية الهيئة العامة للترفيه الجديدة عن السماح بإصدار التراخيص للعروض الحية في المقاهي والمطاعم لعزف الموسيقى والأغاني والكوميديا وعروض خفة اليد.

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