حقيقة استخدام الحشرات في تصنيع زبدة الفول السوداني
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حقيقة ما يتردد عن استخدام أجزاء من الحشرات في تصنيع زبدة الفول السوداني.
ونفت الهيئة، هذه المعلومات جملة وتفصيلًا، مشيرة إلى إن ” المعلومة غير صحيحة، إذ إن اللائحة الفنية السعودية/الخليجية رقم GSO 787 ” زبدة الفول السوداني ” لم تنص على السماح باحتواء زبدة الفول السوداني على أجزاء من الحشرات، بل نصت على أن يكون المنتج خالياً من الميكروبات الممرضة والمسببة للفساد وسمومها ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46349 ] نشر منذ 28 دقيقة
ماكان أصغر منك فكله😊