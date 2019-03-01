حقيقة استخدام الحشرات في تصنيع زبدة الفول السوداني

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حقيقة ما يتردد عن استخدام أجزاء من الحشرات في تصنيع زبدة الفول السوداني.

ونفت الهيئة، هذه المعلومات جملة وتفصيلًا، مشيرة إلى إن ” المعلومة غير صحيحة، إذ إن اللائحة الفنية السعودية/الخليجية رقم GSO 787 ” زبدة الفول السوداني ” لم تنص على السماح باحتواء زبدة الفول السوداني على أجزاء من الحشرات، بل نصت على أن يكون المنتج خالياً من الميكروبات الممرضة والمسببة للفساد وسمومها ” .