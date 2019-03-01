بالفيديو.. مواطن يحقق أمنية عاملته المنزلية بلقاء والدتها التي لم ترها منذ 3 سنوات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يحقق أمنية عاملته المنزلية بلقاء والدتها التي لم ترها منذ 3 سنوات.
وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بما فعله المواطن الأمر الذي يدل على مدى إنسانيته، واصفين موقفه بالمؤثر الذي أبكي الكثير.
وعلق مغرد، قائلا: ” الله يسعده بالدارين ويجزاه خير فعلاً موقف مؤثر أبكى الكثير ” .ّ
وقال مغرد: ” الخير مازال باقي في أمة محمد الى يوم الدين ” .
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3528 ] نشر منذ 29 دقيقة
احسنت ياذيبان ..✋
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46348 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يجزاااااااه خير
تلقاها عند رب العالمين
يفرحك بها مثل مافرحت الأم بشوفة
بنتها😐