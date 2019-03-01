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بالفيديو.. مواطن يحقق أمنية عاملته المنزلية بلقاء والدتها التي لم ترها منذ 3 سنوات

بالفيديو.. مواطن يحقق أمنية عاملته المنزلية بلقاء والدتها التي لم ترها منذ 3 سنوات
علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يحقق أمنية عاملته المنزلية بلقاء والدتها التي لم ترها منذ 3 سنوات.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بما فعله المواطن الأمر الذي يدل على مدى إنسانيته، واصفين موقفه بالمؤثر الذي أبكي الكثير.

وعلق مغرد، قائلا: ” الله يسعده بالدارين ويجزاه خير فعلاً موقف مؤثر أبكى الكثير ” .ّ

وقال مغرد: ” الخير مازال باقي في أمة محمد الى يوم الدين ” .


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