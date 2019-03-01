” مرسيدس S65 ” تسجل وفاة محرك AMG V12

أميرة خالد(صدى):

تنوي مرسيدس وقف إنتاج نسخ S-Class سيدان مع محرك V12 مزدوج التيربو 6 لتر، ولأجل توديع هذا الموديل المميزة، كشفت اليوم عن نسخة الإصدار الأخير الخاصة من موديل S65 في معرض جنيف للسيارات.

يمثل إصدار S65 الأخير لحظة حزينة في تاريخ صانعة السيارات الألمانية، حيث أن محرك V12 الخاص بهذه السيدان يعد أيقوني بشكل فائق، ولكنه يقترب من أيامه الأخيرة في هذا العالم بسبب تشريعات وقوانين الانبعاثات ومعدلات استهلاك الوقود الجديدة حول العالم.

لم تقم مرسيدس AMG بالكشف عن الصور الرسمية لطراز S65 الإصدار الأخير بعد، ولكن من المؤكد أنها ستأتي حاملة لبعض الشارات الخاصة التي تظهر مدى أهميتها، دون أي تغييرات حقيقية عن موديلات S65 AMG القياسية.

عند الإنتهاء من إنتاج S65 الإصدار الأخير، ستنضم إلى كل من نسخ G65 وSL65 بجانب محرك AMG V12 كموديلات تم وقفها، لتأتي طرازات AMG المستقبلية الأعلى مع محرك V8 مزدوج التيربو 4 لتر.

رغم كل ذلك، لم تنتهي حياة محرك AMG V12 بعد، حيث أن نسخ الكوبيه والكشف من S-Class لا تزال متاحة بهذا المحرك، رغم أنه سيتم التخلي عن هذه النسخ أيضاً فور إطلاق الجيل الجديد من S-Class.

هذا ويذكر أن رئيس AMG، توبياس مورس، أكد سابقاً أن تصنيع محرك V12 سيكون مقتصر مستقبلاً على الموديلات الحاملة لعلامة مايباخ، ما يعني أن مولد الطاقة ذو قدرة 621 حصان و1,000 نيوتن.متر سيكون متوفراً فقط بالموديلات فائقة الفخامة من الصانعة الألمانية.