لحظة هروب سولاري من جماهير ريال مدريد بعد الهزيمة القاسية أمام برشلونة 

نواف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمدير الفني لريال مدريد الإسباني سانتياغو سولاري يرصد لحظة هروبه من مشجعي فريقه بطريقة غريب، عقب نهاية الحصة التدريبية ليوم الخميس.

وظهر في الفيديو خروج لاعبو النادي الملكي بسياراتهم من البوابة الرئيسية لملعب التدريب، حيث قاموا بتحية الجماهير التي كانت واقفة في الخارج لمساندتهم والرفع من معنوياتهم، بعد هزيمتهم في الكلاسيكو.

وغير سولاري اتجاه سيارته الصغيرة ذات القعدين، بطريقة سريعة، حين لمح أنصار ريال مدريد أمام البوابة، ثم غير الطريق، وخرج من البوابة الخلفية للملعب.