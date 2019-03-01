” الفيصل ” يلتقي ” إنفانتينيو “

ماجد محمد(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أمس الخميس ، اجياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” .

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية، حيث عقد الجانبان إجتماعاً ناقشا فيه تعزيز العلاقات بين الإدارة الرياضية بالمملكة والفيفا ، وسبل تطويرها بصفتها اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم .

كما قام سموه يرافقه “إنفانتينو” ، بجولة داخل مقر الاتحاد وزار متحف الفيفا معرباً عن سعادته باللقاء المثمر ومزيد من التعاون لدعم الكرة في ظل دعم القيادة الرشيدة .