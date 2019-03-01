استدراج رجل وتصويره بملابس نسائية تحت تهديد السلاح

القاهرة(صدى):

قام رجل وزوجته باستدراج شخصًا لمسكنهما بإحدى محافظات مصر، وتصويره بملابس نسائية والاستيلاء على هاتفه المحمول؛ تحت تهديد السلاح الأبيض ” سكين ” .

وعن تفاصيل الواقعة، ألقت الجهات الأمنية القبض على المتهمين وبحوزتهما السلاح الأبيض والمسروقات الخاصة بالمجني عليه والملابس النسائية التي تم تصوير المجني عليه بها.

كما تم ضبط الهواتف المحمولة الخاصة بهما، وبفحصها تبين أن بها مقاطع الفيديو التي جرى تصويرها للمجني عليه، حيث أقرا المتهمين بارتكاب الواقعة؛ انتقامًا من المجني عليه لرغبته بإقامة علاقة غير شرعية مع الزوجة.