بالفيديو.. أشخاص عن ” التجسس ” : قد يكون له فائدة

نايف السالم(صدى):

كشف تقرير تلفزيوني أن أغلب الأشخاص يمارسون فعل ” التجسس ” ، ” سواء في المنزل أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث استعرض تقرير أجراه برنامج ” سيدتي ” المذاع على ” روتانا خليجية ” إجابات الشارع حول موضوع التجسس على الأشخاص واقتحام خصوصياتهم دون معرفتهم.

وعن رأي الأشخاص، قال البعض أن ” التجسس ” يكون نوعاً من الفضول، بينما رأى آخرون أن التجسس ربما يأتي بفائدة كـ ” التجسس على الأطفال الصغار ” في المنزل؛ لمتابعتهم حتى لا يقعوا في الأخطاء.