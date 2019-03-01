بالفيديو.. أشخاص عن ” التجسس ” : قد يكون له فائدة
كشف تقرير تلفزيوني أن أغلب الأشخاص يمارسون فعل ” التجسس ” ، ” سواء في المنزل أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث استعرض تقرير أجراه برنامج ” سيدتي ” المذاع على ” روتانا خليجية ” إجابات الشارع حول موضوع التجسس على الأشخاص واقتحام خصوصياتهم دون معرفتهم.
وعن رأي الأشخاص، قال البعض أن ” التجسس ” يكون نوعاً من الفضول، بينما رأى آخرون أن التجسس ربما يأتي بفائدة كـ ” التجسس على الأطفال الصغار ” في المنزل؛ لمتابعتهم حتى لا يقعوا في الأخطاء.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46313 ] نشر منذ 4 دقائق
الله سبحانه وتعالى نهى عن التجسس والغيبة
نهي وااااااضح وصريح
لكن عند من يفهم😐