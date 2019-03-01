بالصور.. حريق بشقة سكنية يتسبب في إصابة مقيمين بخيبر

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة خيبر اندلاع حريق داخل غرقة نوم بشقة عمارة بحي ” المخطط ” ؛ مما أسفر عن إصابة مقيمان من الجنسية اليمنية.

وعن ذلك، أوضح العقيد خالد بن مبارك الجهني، متحدث الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، حيث اتضح أن الحريق داخل غرفة النوم وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وأسفر الحادث عن إصابة مقيمين من الجنسية اليمنية تم إخراجهما قبل الوصول للموقع، ونقلهما عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى.