بالفيديو.. أصالة تكشف حقيقة خلافها مع أنغام

أميرة خالد(صدى):

نفت المطربة السورية ” أصالة ” الأخبار المتداولة حول وجود خلافات مع المطربة المصرية ” أنغام ” ، على أثر زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي ” أحمد إبراهيم ” .

وقالت ” أصالة ” في حوار لها مع ” إيلاف ” قبيل حفلها في مهرجان ” هلا فبراير ” بالكويت: أنغام حبيبتي ، موضحة أنها لا تحب الحديث قبيل حفلاتها خوف من الوقوع في أخطاء .

الجدير بالذكر أن الموزع أحمد إبراهيم هو زوج إبنه شقيقة المخرج طارق عريان زوج المطربة أصالة ، وتعد أنغام الزوجة الثانية له والتي أكدت على حبها له مؤخراً عبر حسابها بـ ” إنستجرام ” .