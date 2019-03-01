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بالفيديو.. فنانة عربية تعرضت لوعكة صحية بسبب دواء لزيادة الوزن

بالفيديو.. فنانة عربية تعرضت لوعكة صحية بسبب دواء لزيادة الوزن
بيروت(صدى):

صرحت الفنانة اللبنانية المقيمة في السعودية ريفان كنعان، بأنها تعرضت لوعكة صحية خطرة بسبب تناولها دواء لزيادة الوزن.

وقالت ” ريفان ” خلال لقائها ببرنامج ” طارق شو ” المذاع على قناة ” روتانا خليجية ” ، أنها كانت تعاني من النحافة الزائدة؛ لذا تناولت بعض الأدوية من أجل التخلّص من نحافتها واكتساب الوزن.

حيث أشارت ” كنعان ” إلى أن ذلك أدى إلى إصابتها بتسمم في الكبد وإلى توقف وظيفة إحدى كليتيها، مبينة أنها خضعت للعلاج لمدة سنتين.

تجدر الإشارة إلى أن ريفان كنعان ظعرت بمسلسل ” طاش ما طاش ” بموسمه السابع عندما كانت في الـ14 من عمرها، كما شاركت في عدد من المسلسلات منها ” كوميدو وآخر أيام الوفاء وقلب أبيض ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4420 ] نشر منذ 40 دقيقة

الحمد لله علي سلامتك

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