بالصور.. إحباط تهريب 388 حزمة قات بسيارة نقل بضائع بجمعور

نايف السالم(صدى):

أحبط رجال المركز الأمني بجمعور على طريق” بيشة- رنية ” أمس الخميس، تهريب 388 حزمة قات كانت مخبأة في كراتين بسيارة نقل مواد غذائية وبضائع.

وعن التفاصيل، كشفت مصادر أن إحدى العربات المخصصة لنقل المواد الغذائية بها مقيمون من جنسية آسيوية، كانت قادمة من خميس مشيط باتجاه جدة وسلكت طريق بيشة – رنية.

واشتبه رجال الأمن في وضع المواد الغذائية والبضائع، وحين تفتيشها عثر تحت المواد الغذائية والبضائع على كميات كبيرة من القات المخدر بلغ 388 حزمة.

تجدر الإشارة إلى أن رجال الأمن قاموا بضبط الكميات والشخصين والمركبة، وقاموا بإحالتهم للجهات المعنية لتولي الإجراءات المناسبة بحقهم.