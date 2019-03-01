بالفيديو.. حلا الترك تتعرض لموقف محرج ببرنامج تلفزيون الواقع

الرياض(صدى):

تعرضت الفنانة حلا الترك لموقف محرج، بإحدى حلقات برنامج تلفزيون الواقع الذي تقدمه على شاشة ” MBC4 ” .

حيث ظهرت ” حلا ” بمقطع فيديو وهي تسير برفقة أحد الأشخاص الذي ذكرها ببداياتها في عالم الفن، مشيرًا إلى أنها ظهرت للمرة الأولى بأسنان متكسرة.

حيث شعرت ” الترك ” بالانزعاج والخجل، إلا أنه قام بمواساتها بالقول إن الجميع عانى من هذه المشكلة في طفولته.

وجاء ذلك خلال بث الفيديو الترويجي للحلقة المقبلة، من برنامج تلفزيون الواقع الذي تقدمه على شاشة MBC4.

يُذكر أن حلا الترك كانت قد أثارت الجدل في الحلقة الأولى من البرنامج، عندما تحدثت عن عائلتها متجاهلة اختها غير الشقيقة غزل.