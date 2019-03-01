بالفيديو.. فلة الجزائرية تظهر لأول مرة في العلن بعد عملية تجميل تسببت في تورم وجهها

الجزائر(صدى):

عرض الإعلامي اللبناني زاهي وهبي عدة صور عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” خلال حضوره افتتاح فيلم ” دمشق – حلب ” في العاصمة بيروت، وظهر من بين الحاضرات الفنانة فلة الجزائرية.

ظهرت الفنانة فلة الجزائرية لأول مرة في العلن بعد انتشار مقطع فيديو لها قبل يومين لعملية تجميلية أجرتها، وكان وجهها متورمًا.

وصدمت فلة متابعيها، وهي ترقد على سرير داخل المستشفى ووجهها متورم ومنتفخ، كما أوضحت مديرة أعمالها أن الفيديو يعود إلى 10 أيام على الأقل، وأن الفنانة الجزائرية أجرت عملية تصحيحية لتأثير عملية تجميلية سابقة.