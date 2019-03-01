جدل واسع بعد رد فعل ” الأمير هاري ” من صحفي إقترب من ” ميجان ماركل “

لندن(صدى):

تسبب موقف غريب للأمير هاري في إثارة الجدل بين محبيه وذلك عقب إنتهاء زيارته للمغرب بصحبة زوجته ميجان ماركل .

وتداول نشطاء فيديو للموقف الغريب أظهر الأمير هاري وهو يدفع بصحفي تليفزيوني إلى الخلف كان يقترب من ميجان والتي كانت تقوم تحضير بعض الأطباق إلى جانب طاه مغربي شهير ، وذلك وفقاً لمجلة ” جالا ” بنسختها الفرنسية .

وفسر المتابعون الموقف برغبته في حماية ” ميجان ” من المضايقات المماثلة التي كانت تمر بها الأميرة ” ديانا ” والتي كانت تضطرها في بعض الأحيان للتنكر في الشوارع والمتاجر والمطارات .

الجدير بالذكر أن الأميرة ديانا كانت قد تعرضت لهجوم حاد من جانب الصحافة وسببت لها أزمة نفسية إثر إبعادها لصحفي بنفس الطريقة .