5 نصائح لطرد الملل من الحياة الزوجية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء في العلاقات الزوجية ، أن الزواج علاقة طويلة الأمد، ومهما كانت العلاقة قويّة بين الزوجين؛ فالسنوات الطويلة قد تسمح بتسلل الملل إلى العلاقة بين الحين والآخر، لكن المهم هو عدم الاستسلام أو السماح للملل بالسيطرة على حياتك الزوجية.

وقدم الخبراء 5 طرق تساعدك على مكافحة الملل في زواجك:

1- خططي لقائمة أنشطة ممتعة مشتركة، زيارة مكان جديد، أو قضاء عطلة في مكان رومانسي، أو رحلة بحرية.

2- اختاري هواية أو رياضة جديدة لتعلمها معًا، ويحاول كل منكما مساعدة الآخر، هذا يصنع ذكريات لطيفة بينكما.

3- تشجيع كليكما على إيجاد حياة خاصة به، كما أن المشاركة مهمة، فإن وجود حياة خاصة سواء اجتماعية، أو أنشطة، هو أمر مهم أيضًا، هذا يحقق مساحة من الاستقلالية، ويحدّ من إمكانية حدوث الملل، كما يثري حياة كل منكما بمغامرات وحكايات تصبح مجالًا لأحاديث جديدة ومختلفة بينكما.

4- تغيير الروتين من وقت لآخر وفعل شيء جديد وغير متوقع.

5- ركزي على إيجابيات زوجك، هذا يمنحك الشعور بالامتنان، ويجعلك تقدّرين زوجك.