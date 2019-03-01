بلقيس فتحي تكشف موقف غريب تعرضت له خلال غنائها في حفل زفاف 

فهمي محمد(صدى):

كشفت الفنانة بلقيس فتحي عن موقف غريب تعرضت له خلال اندماجها في الغناء في حفل زفاف، من خلال نشرها فيديو رصد ما وقع بالضبط معها ودفعها للضحك.

فوجئت بلقيس فتحي أثناء غنائها في حفل الزفاف واندماجها، بواحدة من فتيات الأمن تمنع المدعوات من تصوير العروس، ما تسبب في ارتباكها لحظة غنائها وضحكت بشدة بعد مشاهدتها للمقطع فيما بعد.

وعلقت بلقيس فتحي على المقطع الذي نشرته، قائلة: ” لما تندمجين بالغنا وتجيك واحدة من بنات الأمن تخرب لك الفيديو علشان تمنع تصوير المعازيم للعروس في القاعة.. أكثر فيديو قتلني ضحك .. البنت اللي خربت الفيديو أقولها روحي الله يزوجك وجعلك بتوائم “.

وبدت بلقيس فتحي في الفيديو وهي تغني باندماج، مرتدية فستان منقوش بخطوط طولية ملونة، ومبطن من أسفل بحرير أحمر اللون، أما شعرها فتركته منسدل على ظهرها.