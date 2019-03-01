سفير المملكة بالأردن: ” السياسة القطرية قرحة أصابت المعدة العربية “

طلال الضوي(صدى):

لا يزال تنظيم الحمدين يمارس ألاعيبه القذرة ضد الدول العربية مرسخاً مواقفه الخبيثة يوم بعد يوم فتارة يخسف بمنحه لبعض الدول المنكوبة كاليمن وتارة يمنعها عن دول أخرى كالأردن، فضلاً عن المؤامرات الأخرى.

من جانبه إستاء سفير المملكة لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود من تصرفات ” تميم ” وسياسته التي باتت لا تفرق بين الأعداء والأشقاء واصفاً السياسة القطرية بـ ” قرحة أصابت المعدة العربية ” .

وتساءل سموه عن السبب الغريب وراء ذلك رغم أن قطر كان من المفترض أن تشارك حسب تأكيها في المنحة الخليجية البالغة مليارا و250 مليون دولار .

جاء ذلك خلال جلسة ” العلاقات الأردنية السعودية ” التي نظمتها كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات العليا في الجامعة الأردنية الربعاء الماضي بحضور عدد من المسؤولين والقيادات الأكاديمية الأردنية.

كما تطرق السفير خلال الجلسة إلى الدور القطري الليبي إبان حكم القذافي وما كشفته التسجيلات حول مخططات تخريبية ضد المملكة فضلاً أن دورها التمويلي للإرهاب.

ومع ذلك أكد السفير أنه لا يوجد لدى المملكة أي اعتراض على أي تواصل أردني مع دول أخرى تختلف المملكة معها، من مبدأ الحفاظ على المصالح الوطنية الأردنية، مشيرا إلى إحترام وتقدير سياستها ومبادئها.