اكتشفي أسباب اكتئاب النساء في العمل أكثر من الرجال

متابعة- أميرة خالد(صدى):

حذر الباحثون ، النساء من البقاء في العمل لساعات طويلة ، وذلك لوجود احتمالية كبيرة أن يقعن ضحايا للاكتئاب. وبينت الدراسة أن النساء اللواتي يعملن أكثر من 55 ساعة في الأسبوع، كن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، مقارنة بالنساء اللاتي يعملن مدة تتراوح من 35 إلى 40 ساعة في الأسبوع.

وأشار الباحثون إلى أن تلك النساء لديهن أعراض إكتئاب أكثر بنسبة 7.3%، مثل الشعور بعدم القيمة أو عدم القدرة، عكس النساء اللاتي يعملن ساعات عادية. بينما كشفت الدراسة، أن الرجال الذين يعملون لساعات طويلة، لم يصيبوا بالاكتئاب، لكنهم كانوا أكثر عرضة للمشاكل إذا عملوا في عطلات نهاية الأسبوع.

وربما يعود السبب الأول لذلك، أنّه حتى عندما تترك النساء العمل، فإنّهن يتحملن عبء الأعمال المنزلية في المنزل. وبذلك فإنّ النتيجة النهائية أنهم سيعملن لساعات طويلة وبشكل واسع النطاق، مع وجود ضغوط زمنية إضافية ومسؤوليات كبيرة.

كما كشف الباحثون في دراستهم، أن النساء المتزوجات اللاتي لديهن أطفال في المنزل، يميلون إلى أن يكونوا أقل عرضة للعمل لساعات طويلة، مقارنة بالنساء غير المتزوجات، بينما الرجال المتزوجين كانوا أكثر عرضة لوضع ساعات العمل إضافية في المكتب، أكثر من الرجال الذين ليست لديهم أسرة.