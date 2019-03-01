” سند محمد بن سلمان ” يطالب المتقدمين بتحديث بياناتهم البنكية

حمود العنزي(صدى):

طالب برنامج ” سند محمد بن سلمان ” المتقدمين الذين تمت مطابقة بياناتهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية إستكمالاً للإجراءات .

وكان البرنامج قد أوضح سالفاً أنه إذا طرأ تغيير على المعلومات الشخصية لحالة المتقدم للبرنامج، يجب عليه تحديث حالته لدى الجهات المعنية ثم إعادة التقديم مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن البرنامج أحد أهم مبادرات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعم كل من تنطبق عليه شروط الإستحقاق دون تمييز مع مراعاة الأكثر إحتياجاً ليتم صرف العطاء .