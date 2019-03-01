لعبة ” مومو ” المخيفة تعاود الظهور من جديد لترعب الأطفال  

متابعة- أميرة خالد(صدى):

عادت من لعبة ” مومو ” المخيفة للظهور على تطبيقات الهواتف المحمولة، ولكن بطريقة جديدة، بعد حذفها من الإنترنت و ” جوجل ” للتطبيقات والبرامج الهاتفية.

وظهرت اللعبة ” مومو ” هذه المرة من خلال مقاطع الفيديوهات القصيرة المخصصة للأطفال على مواقع ” يوتيوب ” و ” يوتيوب كيدز “.

وتبدو هذه اللعبة لتشجع إيذاء الذات وحتى الانتحار، ويبدأ أحد مقاطع الفيديو ببراءة، على سبيل المثال بداية حلقة Peppa Pig، ولكن سرعان ما يتحول إلى نسخة معدلة مع عنف ولغة مسيئة.