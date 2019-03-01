حلا شيحة ترتدي الحجاب مجددا في ” زلزال ”
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة حلا شيحة بالحجاب من كواليس مسلسل زلزال بصحبة الفنان محمد رمضان، حيث بدت شيحة مرتدية غطاء رأس وعباءة سوداء، ومن المتوقع أن تؤدي دور فتاة شعبية خلال أحداث المسلسل.
واستأنفت شيحة تصوير أولى مشاهدها في مسلسل ” زلزال ” ، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ليكون أول عمل فني بعد غياب استمر نحو 13 عامًا عن التمثيل منذ فيلم ” كامل الأوصاف “.
يذكر أن حلا شيحة قد أعلنت مشاركتها في مسلسل ” زلزال ” بصورة نشرتها عبر خاصية ” ستوري ” ، بموقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ، مؤخرًا، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
مصري[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ 23 دقيقة
حلا شيحة ترتدي الحجاب مجددا في ” زلزال ” ماحد دري عنك ترتدي او تخلعي او تتعري متعوده علي كده ديما مفجوعين بسبب كارثة قطار رمسيس والكارثة الكبيرة التي حصلت بها اهم من اخبارك التافهة مما ادي الي ووفيات واصابات تجاوزت المئة شخص غير الدما ر والحريق الذي حصل في محطة رمسيس والخسائر المادية الكبيرة نتيجة الدمار والحرائق في المحطة