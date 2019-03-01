حلا شيحة ترتدي الحجاب مجددا في ” زلزال ” 

القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة حلا شيحة بالحجاب من كواليس مسلسل زلزال بصحبة الفنان محمد رمضان، حيث بدت شيحة مرتدية غطاء رأس وعباءة سوداء، ومن المتوقع أن تؤدي دور فتاة شعبية خلال أحداث المسلسل.

واستأنفت شيحة تصوير أولى مشاهدها في مسلسل ” زلزال ” ، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ليكون أول عمل فني بعد غياب استمر نحو 13 عامًا عن التمثيل منذ فيلم ” كامل الأوصاف “.

يذكر أن حلا شيحة قد أعلنت مشاركتها في مسلسل ” زلزال ” بصورة نشرتها عبر خاصية ” ستوري ” ، بموقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ، مؤخرًا، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.