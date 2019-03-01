9 وحوش بشرية يغتصبون فتاتين قاصرتين بعد إعطائهما الكحول والمخدرات

لندن (صدى):

أصدرت محكمة بريطانية حكما بسجن 9 رجال اغتصبوا واستغلوا جنسيا فتاتين مراهقتين كانتا تعيشان في بيت لرعاية القاصرين في برادفورد.

وتعود الواقعة عندما بدأ الرجال في إعطائهما المشروبات الكحولية والمخدرات واستخدام العنف للمرة الأولى ضدهما فضلا عن استغلالهما جنسياً.

وأدين الرجال التسعة بجرائم عدة من بينها 22 جريمة اغتصاب والتحريض على بغاء الأطفال، وحكم على الرجال المدانين بالسجن لمدد تتراوح بين 20 سنة و 18 شهرا.

وتنازلت إحدى الفتاتين عن حقها القانوني في عدم الكشف عن هويتها مدى الحياة لكي تظهر لضحايا الاعتداءات الجنسية أنه ” ليس ثمة ما نخجل منه “.