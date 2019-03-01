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والدة طالبة تعتدي على قائدة مدرسة ببيش والتحقيقات مستمرة

والدة طالبة تعتدي على قائدة مدرسة ببيش والتحقيقات مستمرة
تركي السالم(صدى):

شهدت إحدى المدارس المتوسطة ببيش واقعة مؤسفة لتعدي والدة إحدى الطالبات على قائدة المدرسة بإدعاء أنها تسئ معاملة الفتاة .

من جانبها تتولى إدارة تعليم صبيا التحقيق في الواقعة من خلال لجنة مختصة ، كما تحقق الجهات الأمنية في واقعة الإعتداء .

وأكد المتحدث بإسم الإدارة التعليمية إبراهيم الحازمي أن الإدارة تتابع أخبار الحادث وترفض أي تصرف مهين يهدد المناخ التربوي أو الكوادر التعليمية ، مؤكداً على إصدار بيان مُفصّل فور إنتهاء التحقيقات .


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