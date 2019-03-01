والدة طالبة تعتدي على قائدة مدرسة ببيش والتحقيقات مستمرة

تركي السالم(صدى):

شهدت إحدى المدارس المتوسطة ببيش واقعة مؤسفة لتعدي والدة إحدى الطالبات على قائدة المدرسة بإدعاء أنها تسئ معاملة الفتاة .

من جانبها تتولى إدارة تعليم صبيا التحقيق في الواقعة من خلال لجنة مختصة ، كما تحقق الجهات الأمنية في واقعة الإعتداء .

وأكد المتحدث بإسم الإدارة التعليمية إبراهيم الحازمي أن الإدارة تتابع أخبار الحادث وترفض أي تصرف مهين يهدد المناخ التربوي أو الكوادر التعليمية ، مؤكداً على إصدار بيان مُفصّل فور إنتهاء التحقيقات .