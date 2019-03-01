صورة صادمة لمحمد صلاح تستفز المصريين وتثير غضبهم الشديد 

نواف السالم(صدى):

أثار نجم المنتخب المصري ورأس حربة ليفربول اللاعب ” محمد صلاح ” ، غضب المصريين واستفزهم بعد نشره صورة له وهو يبتسم، إشارةً إلى انتصار فريقه أمام واتفورد الانجليزي بخماسية كان هو نجمها.

وتعرض محمد صلاح لانتقادات قاسية من الشعب المصري، جاء بعد حادثة القطار الأليم الذي راح ضحيته أمس الاربعاء قرابة الـ 22 قتيلاً وأكثر من 60 جريحًا في القاهرة، وطالب الكثير من متابعيه بحذف الصورة، وإقامة الحداد على أرواح الأموات، فيما اعتبره البعض استفزازا لمشاعر المصريين.

و لم يلتفت محمد صلاح لمتابعيه وظلت صورته على حسابه حتى هذه اللحظة.