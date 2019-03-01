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” الأرصاد ” تنبه برياح وغبار على مناطق مكة والمدينة وعسير

” الأرصاد ” تنبه برياح وغبار على مناطق مكة والمدينة وعسير
نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى نشاط الأتربة والغبار ويحد من مستوى الرؤية الأفقية .

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الحالة المذكورة تغطي منطقة مكة المكرمة وتشمل الموية ” رينة –ظلم ، والأجزاء المجاورة ” ، كما تغطي منطقة المدينة المنورة وتشمل ” المدينة المنورة ، ومهد الذهب ، والحناكية ، وينبع ، والرايس ، وبدر ، واليتمة ، والطريق الواصل إلى مكة المكرمة ، والأجزاء المجاور ة .

كما تغطي الحالة في منطقة عسير “بيشة والأجزاء المجاورة لها” ، مبينة أن هذه الحالة ستبدأ في العاشرة صباحاً وتنتهي في السادسة مساء اليوم بجميع المناطق ، وعلى قائدي المركبات إتخاذ الحيطة والحذر .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4057 ] نشر منذ 9 دقائق

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الحالة المذكورة تغطي منطقة مكة المكرمة وتشمل الموية ” رينة –ظلم ،

تصحيح!! محافظة(( رنية)) وليس، رينة.

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