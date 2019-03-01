” الأرصاد ” تنبه برياح وغبار على مناطق مكة والمدينة وعسير
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى نشاط الأتربة والغبار ويحد من مستوى الرؤية الأفقية .
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الحالة المذكورة تغطي منطقة مكة المكرمة وتشمل الموية ” رينة –ظلم ، والأجزاء المجاورة ” ، كما تغطي منطقة المدينة المنورة وتشمل ” المدينة المنورة ، ومهد الذهب ، والحناكية ، وينبع ، والرايس ، وبدر ، واليتمة ، والطريق الواصل إلى مكة المكرمة ، والأجزاء المجاور ة .
كما تغطي الحالة في منطقة عسير “بيشة والأجزاء المجاورة لها” ، مبينة أن هذه الحالة ستبدأ في العاشرة صباحاً وتنتهي في السادسة مساء اليوم بجميع المناطق ، وعلى قائدي المركبات إتخاذ الحيطة والحذر .
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4057 ] نشر منذ 9 دقائق
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الحالة المذكورة تغطي منطقة مكة المكرمة وتشمل الموية ” رينة –ظلم ،
تصحيح!! محافظة(( رنية)) وليس، رينة.