بالفيديو.. المعارضة القطرية تنظم لحراك جديد ضد حكم ” تميم “
تواصل المعارضة القطرية سعيها الحثيث لنصرة أهدافها في التخلص من نظام تميم ، حيث كشف القيادي المعارض الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني، عن وجود حراك معارض لنظام الحكم في الدوحة سيتم الكشف عنه في القريب العاجل .
وأكد بن فهد المقيم خارج قطر منذالإنضمام للمعارضة أن هناك تجهيزات لمواجهة ظلم تنظيم الحمدين ، قائلاً : في القريب العاجل يطلع للعلن، وترجع قطر لحضنها الخليجي والعربي وليس التركي والإيراني ، وفقاً للعربية .
وتابع : النظام الحالي لا يرضينا ولا يرضي دول الخليج وساهم في تدمير عدة دول عربية بينها سوريا وليبيا ، وأدى إلى خروج الكثير من أبناء قطر من وطنهم بسبب الاستعمار التركي لقطر، وارتفاع حدة الفساد المالي والإداري .
وأكد الشيخ عبد الله أن هناك حملات دهم وتفتيش لمنازل القطريين الداعمين للمعارضة ، بالإضافة إلى المناصرين من أبناء الأسرة الحاكمة والذين تتخطى نسبتهم 75% .
الواقع[ عدد التعليقات: 6721 ] نشر منذ 39 دقيقة
نعم للتحرير يا آل ثاني لقد مكن الخائن تميم والحمدين الأتراك المحتلين والايرانين المجوس ولم يعد هناك المزيد من الوقت انطلقوا على بركة الله وكل المسلمين والعرب الشرفاء معكم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23941 ] نشر منذ 36 دقيقة
هين يكون خير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67144 ] نشر منذ 34 دقيقة
موفقين خير ,,
,, الله ينصركم على نظام الحمدين وطرثوثهم يتيم المجد والعزه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67144 ] نشر منذ 34 دقيقة
موفقين خير ,,
,, الله ينصركم على نظام الحمدين وطرثوثهم يتيم المجد والعزه ,,