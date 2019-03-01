أسباب الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

إن بطانة الرحم المهاجرة من الإصابات التي تعانى منها بعض الفتيات، ويتم اكتشافها عقب الزواج نتيجة تأخر الحمل، وهى الأمراض المزعجة التي يصعب علاجها وتشخيصها.

ويقول الدكتور حسام حميدة، أستاذ أمراض النساء والتوليد، أنه لا توجد أسباب مؤكدة أو معروفة حتى الآن للإصابة ببطانة الرحم المهاجرة، ولكن بعض النظريات أكدت وجود بعض العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بها ومنها:

1- الاستعداد الوراثي، حيث وجد أن السيدات اللاتي ينتمين إلى أم أو أخت تعاني من المرض يكونوا أكثر عرضة للمرض عن غيرهن.

2- الخلل الهرموني الذي قد يؤدي إلى تحويل بعض أنواع الخلايا على المبيض أو في الحوض إلى ما يشبه خلايا البطانة الرحمية.

3- ضعف الجهاز المناعي.

4- التعرض للمواد الكيميائية الضارة.