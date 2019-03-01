تأشيرة جديدة للراغبين في حضور الفعاليات بالمملكة

حمود العنزي(صدى):

قرر مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، استحداث تأشيرة باسم ” زيارة فعالية ” للراغبين في حضور الفعاليات، التي تقام داخل المملكة، محدداً آلية حكومية لتنظيم العمل بالتأشيرة المستحدثة، وذلك من خلال قيام رئاسة أمن الدولة ” مركز المعلومات الوطني ” .

ويأتي ذلك بالاتفاق مع وزارة الخارجية بتأسيس رقم تعريفي للتأشيرة، وأن تقوم الجهات الحكومية المرخصة للفعاليات بتزويد وزارة الخارجية ورئاسة أمن الدولة بقائمة بالفعاليات بشكل دوري، وذلك قبل إقامة أي منها بمدة لا تقل عن شهرين، وذلك لإضافتها في الأنظمة الآلية للتأشيرات.

وأوضح المجلس أن من ضمن آلية العمل بتأشيرة ” زيارة الفعالية ” قيام وزارة الخارجية ممثلة في سفارات وقنصليات المملكة في الخارج، بإصدار التأشيرة خلال 24 ساعة من تسلم جواز طالبها، على أن تطبق عليها الرسوم الواردة في المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6-11-1437هـ، وضوابط ومتطلبات تأشيرات الدخول إلى المملكة لغرض الزيارة.