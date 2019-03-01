واقعة نادرة.. ولادة توأم من بويضة واحدة وحيوانين منويين

كانبرا(صدى):

أكد خبراء طب في أستراليا إنهم اكتشفوا نوعا جديدا من التوائم ” النادرة غير العادية ” ، من بويضة واحدة وحيوانين منويين؛ حيث عادة ما ينشأ التوأم المتماثل بانقسام بويضة الأم إلى خليتين، بعد تلقيحها من حيوان منوي واحد، ما يؤدي إلى إنجاب ذكرين أو أنثيين.

وأوضح الخبراء، أن التوأم غير المتطابق، فينجم عن تلقيح بويضتين بحيوانين منويين مختلفين من الأب، وبالتالي قد يكون التوأم مختلفين في الجنس؛ بينما في حالة الطفلين اللذين يعيشان في ” بريزبن ” وعمرهما 4 سنوات ونصف الآن، تم تخصيب بويضة الأم بحيوان منوي يحمل صبغة (كروموسوم) X، وآخر يحمل صبغة Y.

وفي السياق نفسه، افترض الأطباء ” بشكل خاطئ ” أن أجنة التوأم متطابقة، وفقا لصور الموجات فوق الصوتية التي أجريت في وقت مبكر من الحمل، ولكن بعد مرور 8 أسابيع، كشفت إحدى الموجات فوق الصوتية أن التوأم يتألف من ذكر وأنثى، وهو أمر ” نادر وأقرب للاستحالة ” بالنسبة للتوائم المتطابقة.