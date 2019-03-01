رئيس فيفا: قطر غير قادرة على استضافة مونديال 2022

طلال الغامدي(صدى):

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” جياني إنفانتينو، أن قطر ستكون غير قادرة على استضافة كأس العالم لعام 2022 بمفردها؛ حيث أن هناك احتمالية زيادة عدد منتخبات مونديال 2022.

وأوضح ” إنفانتينو ” : ” من الواضح أن هذه مهمة ليست سهلة، اتخذنا قرارا بزيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 منتخبا في نسخة 2026، لكن تطبيق هذا بدءا من مونديال 2022 سيكون أمرا مختلفا ” ؛ لافتًا إلى رغبة الاتحاد بمشاركة 48 منتخبا في مونديال 2022.

وأضاف: ” إذا كانت قناعتنا بأن 48 هو العدد المناسب للمنتخبات، فلمَ لا نحاول القيام بذلك قبل نسخة 2026؟ ” ، كما أن إقامة مونديال من 48 فريقا، قد يكون ” صعبا ” في قطر وحدها، مما يعني أن دولا أخرى مجاورة قد تشارك في تنظيم النسخة المقبلة، أو أن تجربة الـ48 منتخبا ستطبق بدءا من 2026.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الفيفا: ” ندرس حاليا إمكانية إضافة 16 منتخبا بجماهيرها وأشياء أخرى كثيرة، وقبل أن نقرر ذلك يجب أن نعرف ما إذا كانت هناك البنية الأساسية اللازمة ” .