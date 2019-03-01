بعد انتظار.. سعر أغبى هاتف في العالم يصدم الجمهور

وكالات(صدى):

طرحت مواقع البيع الهاتف المنتظر ” punkt ” بسعر يقارب 300 دولار أمريكي، وهو سعر يمكن به شراء أكثر من هاتف ذكي، أو أكثر من 10 هواتف بذات المواصفات؛ حيث كانت الشركة السويسرية المصنعة للهاتف، قالت إنها ستقدم هاتفا ” أبكم ” بدون إنترنت، ولا تطبيقات لتخليص الناس من إدمان الهواتف الذكية.

وأوضحت أنه لا يمكن لمستخدم الهاتف MP02 سوى إجراء مكالمات، وإرسال رسائل، عدا ذلك فلن يجد سببا لإخراج الهاتف من جيبه، بحجة استخدام أي نوع من التطبيقات؛ فيما انتقد الجميع السعر المرتفع للهاتف، خصوصا بوجود هواتف مناسبة من شركات كبرى مثل نوكيا لا يتجازو سعرها 30 إلى 40 دولارا.

ومن الجدير بالذكر، أنه تتنافس شركات عالمية عدة في تصنيع هواتف لا يمكنها الاتصال بالإنترنت، بعد موجة عودة جماهيرية للهواتف التي لا تحتوي على تطبيقات ولا تتصل بالإنترنت؛ حيث تخلى مستخدمون كثر عن هواتفهم الذكية، لأسباب عدة، أبرزها الهرب من إدمان الهواتف الذي أضحت له آثار متعددة.