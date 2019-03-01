وصفة طبيعية للتخلص من الصداع النصفي

أميرة خالد(صدى):

يمكن علاج الصداع النصفي باللجوء للطبيعة من خلال الطب البديل بدلاً من استخدام مسكنات الألم؛ حيث من بينها وصفة شاي الزنجبيل لعلاج الصداع النصفي؛ حيث أن الزنجبيل له العديد من الفوائد الصحية، لأنه يمكن أن يزيد من درجة حرارة الجسم، ويعمل على تعزيز نظام المناعة، وتحسين الدورة الدموية.

وتتكون الوصفة من شريحة واحدة من الزنجبيل أو ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور (15 جرام)، وكوب من الماء (250 مل)، وملعقة عسل؛ فيما الطريقة: اغلي الماء ثم أضف الزنجبيل إليه.اتركه لمدة 10 دقائق ثم قم بتحليته بقليل من العسل.اشربه ساخناً قدر المستطاع وأنت تسترخي في السرير.

وهناك أيضًا، وصفة خل التفاح: الطريقة: ملعقتان كبيرتان من خل التفاح (30 مل)، وكوب من الماء (200 مل)؛ حيث أن الطريقة: أضف ملعقتين من خل التفاح إلى كوب من الماء ويخلط جيدا.اشرب هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع قبل النوم.يساعد هذا المشروب على تطهير الجسم من السموم وتقليل ضغط الدم المرتفع، حيث أن كل هذه العوامل مرتبطة بالصداع النصفي.