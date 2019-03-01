بالمشاركة في تظاهرات.. السجن لـ 8 أشخاص اخترقوا قانون الطوارئ بالسودان

الخرطوم(صدى):

قضت محاكم طوارئ في السودان، أمس الخميس، بالسجن لفترات تراوحت بين 6 أشهر و5 سنوات بحقّ 8 أشخاص لمشاركتهم في تظاهرات محظورة بموجب حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير، وذلك في مدن الخرطوم والخرطوم بحري وأمّ درمان.

وتعد هذه الأحكام هي الأولى من نوعها منذ شكّلت، الثلاثاء، محاكم طوارئ في السودان لمحاكمة المتّهمين بانتهاك حالة الطوارئ؛ حيث قضت محكمة الطوارئ بالسجن 5 سنوات لأربعة متهمين بعد ادانتهم بمخالفة امر الطوارئ رقم 2 والحكم على ثلاثة متهمين بالسجن 3 سنوات كما أصدرت حكمها بالسجن 6 أشهر على متهم بمنطقة بحري.

ومن جانبه، كشف ” تحالف المحامين الديموقراطيين ” في بيان، أنه: ” مثُل اليوم أمام محكمة الطوارئ في أم درمان 400 مواطن بتهمة المشاركة في الاحتجاجات، كما مثُل 400 أمام محاكم طوارئ بالخرطوم و70 أمام محاكم طوارئ بحري وأعداد كبيرة منهم تمّت تبرئتهم ” ؛ لافتًا إلى أن عشرات المتّهمين صدرت ضدهم أحكام بدفع غرامات مالية والبعض بالسجن لفترات تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر.