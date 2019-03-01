زوج أنغام يوجه اتهامات لزوجته الأولى باقتحام منزله وسرقة معداته

أميرة خالد(صدى):

اتهم الموزع الموسيقي المصري أحمد ابراهيم، زوجته الأولى ياسمين عيسى، بالتعدي على منزلهما الزوجي السابق والاستوديو الخاص بهما، كردّ منها على زواجه من الفنانة أنغام.

ومن جانبها، قالت سارة درويش محامية ياسمين عيسى، أن المحضر الذي حرره أحمد إبراهيم ويتهم فيه زوجته الأولى بهذا الاتهام، افتراء وليس له أساس من الصحة: ” ياسمين لم تتهجم على منزله، ولم تأخذ معدات من الاستوديو، الذي هو ملك لهما ” .

وفي السياق نفسه، شددت محامية زوجة الموزع المصري، قائلةً: ” يجب على أحمد إبراهيم أن يراعي أن ياسمين أم أولاده، وألا يفتري عليها بهذا الشكل ” .