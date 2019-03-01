زوج أنغام يوجه اتهامات لزوجته الأولى باقتحام منزله وسرقة معداته
اتهم الموزع الموسيقي المصري أحمد ابراهيم، زوجته الأولى ياسمين عيسى، بالتعدي على منزلهما الزوجي السابق والاستوديو الخاص بهما، كردّ منها على زواجه من الفنانة أنغام.
ومن جانبها، قالت سارة درويش محامية ياسمين عيسى، أن المحضر الذي حرره أحمد إبراهيم ويتهم فيه زوجته الأولى بهذا الاتهام، افتراء وليس له أساس من الصحة: ” ياسمين لم تتهجم على منزله، ولم تأخذ معدات من الاستوديو، الذي هو ملك لهما ” .
وفي السياق نفسه، شددت محامية زوجة الموزع المصري، قائلةً: ” يجب على أحمد إبراهيم أن يراعي أن ياسمين أم أولاده، وألا يفتري عليها بهذا الشكل ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23926 ] نشر منذ 25 دقيقة
اوكي
ملاك النجار[ عدد التعليقات: 605 ] نشر منذ 22 دقيقة
كنت اكن لك الاعجاب والاحترام ومعجب بصوتك الشجي عندما يغرد علي خشبة المسرح باجمل واعذب الاغاني ليش تسببتي بخراب بيت كان امنا ومستقرا زوج وزوجة واطفال حلويين اسرة كانت سعيده وفجائه بين عشية وضحها انقلب الوضع الي كره واتهمات بين الزوجين والضحية الاطفال وش ذنبهم حرام يتشتتو بسبب انانيتك