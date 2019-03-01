بالصور.. تركي آل الشيخ: أشكر جميع المشاركين في حفل تكريم أبو بكر سالم

أميرة خالد(صدى):

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الشكر إلى جميع الفنانين والحضور المشاركين في حفل تكريم الراحل أبو بكر سالم.

وقال ” آل الشيخ ” : ” أشكر جميع الفنانين المشاركين في الحفل كما أشكر الحضور الكرام والأخ سالم الهندي والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد ” .

وأحيا عدد من نجوم الفن، حفل تكريم الراحل أبو بكر سالم، ومنهم المطرب أحمد فتحي، ومطرف المطرف، فؤاد عبدالواحد، نبيل شعيل، رابح صقر، علي بن محمد، عبدالرب إدريس، ماجد المهندس، عبدالله الرويشد.

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