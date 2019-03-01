بالصور.. ميجان ماركل تكسر القواعد الملكية وتؤثر على ويليام وكيت

لندن(صدى):

نجحت ميجان ماركل في كسر القالب الملكي، والتأثير على الزوجين الملكيين الأمير ويليام والدوقة كايت ميدلتون، اللذان بديا أكثر حنانًا في الآونة الأخيرة مع بعضهما البعض في الأماكن العامة.

ويظهر هذا تأثير ماركل التي تظهر مع زوجها الأمير هاري وهي محتضنة ذراعة عادة، أو ممسكان بأيديهما في غالب الوقت وهو ما يقول إن عدوى المحبة بين ميجان وهاري انتقلت إلى ويليام وكايت؛ بينما العائلة المالكة ليست مشهورة تمامًا بإظهار مشاعر المودة لأفرادها سواء أقارب أو أزواج وزوجات في الأماكن العامة، لأنها ضد البروتوكول.