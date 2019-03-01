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” كراني ” : متوقع هطول ثلوج علي مرتفعات جبل اللوز وعدة مناطق

” كراني ” : متوقع هطول ثلوج علي مرتفعات جبل اللوز وعدة مناطق
الرياض(صدى):

توقع خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الجمعة، هطول ثلوج مرتفعات جبل اللوز، والضلع، وعلقان، والحدود الشمالية، والجوف.

وأوضح ” كراني ” : ” بعون الله متوقع هطول ثلوج على مرتفعات جبل اللوز، الضلع، علقان، الحدود الشمالية، الجوف مع فرصة 0+ ضباب+ صقيع+ امطار ثلجية.. وتدفق ملموس للهواء البارد علي الشمال، الغربية، الوسطى ، الشرقية برياح نشطة وفرصة إنعدام الرؤية وارد، الحيطة واجبة، راجيا السلامة للجميع والعلم لله ” .


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