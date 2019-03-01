” كراني ” : متوقع هطول ثلوج علي مرتفعات جبل اللوز وعدة مناطق
توقع خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الجمعة، هطول ثلوج مرتفعات جبل اللوز، والضلع، وعلقان، والحدود الشمالية، والجوف.
وأوضح ” كراني ” : ” بعون الله متوقع هطول ثلوج على مرتفعات جبل اللوز، الضلع، علقان، الحدود الشمالية، الجوف مع فرصة 0+ ضباب+ صقيع+ امطار ثلجية.. وتدفق ملموس للهواء البارد علي الشمال، الغربية، الوسطى ، الشرقية برياح نشطة وفرصة إنعدام الرؤية وارد، الحيطة واجبة، راجيا السلامة للجميع والعلم لله ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46288 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدلله🏂⛷️⛄